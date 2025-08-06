Вторая космическая гонка в разгаре: НАСА вот-вот начнет искать подрядчика для АЭС на Луне

США намерены первыми установить атомную электростанцию (АЭС) на Луне, чтобы опередить Россию и Китай. Об этом сообщила газета Politico , сославшись на внутренние документы.

Журналисты выяснили, что НАСА готовится объявить о поиске подрядчика для строительства 100-киловаттной АЭС на Луне с плановым сроком запуска в 2030 году.

Исполняющий обязанности НАСА Шон Даффи намерен представить план по строительству на этой неделе. Проект рассматривают как стратегически важный, поскольку первая страна, разместившая АЭС на спутнике Земли, сможет установить вокруг нее запретную зону.

«Речь идет о победе во второй космической гонке», — заявил газете высокопоставленный чиновник НАСА.

Также управление намерено быстрее отказаться от Международной космической станции (МКС), чтобы сосредоточиться на частных проектах.

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что новая российская ракета-носитель «Амур-СПГ» может вывести Россию в лидеры космической гонки. По его словам, использование метана как топливо сделает носитель доступным и конкурентоспособным на мировом рынке.