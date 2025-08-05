США намерены ускорить программу строительства на Луне ядерного реактора. Об этом на этой неделе объявит министр транспорта и исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи, сообщила газета Politico .

Согласно имеющимся в распоряжении издания документам, первая страна, которая построит АЭС на Луне, сможет «объявить запретную зону, что значительно ограничит возможности США». НАСА планирует начать поиск подрядчика, который построит на спутнике Земли 100-киловаттный ядерный реактор. В космос его могут запустить в 2030 году.

«Речь идет о победе во второй космической гонке», — заявил газете высокопоставленный представитель НАСА.

Также Штаты хотят поскорее отказаться от МКС и заменить ее коммерческими станциями к 2030 году. Удовлетворить запрос НАСА вызвались несколько американских компаний.

Россия может стать лидером в космосе благодаря многоразовой ракете «Амур-СПГ». Ее разработали с целью превратить Россию в конкурентоспособного игрока в мировой космической отрасли, отметили на Западе.