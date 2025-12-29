ВСУ заявили об участии в учениях по отработке пятой статьи устава НАТО

Украинские военные присоединились к учениям LOYAL DOLOS — 2025, на которых отработали действия в случае применения пятой статьи устава НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Представители Украины впервые приняли участие в отработке механизмов коллективной безопасности альянса», — заявили в украинском Генштабе.

Мероприятия прошли на территории Европы, в них приняли участие порядка 1500 военных и гражданских специалистов.

На учениях уделили внимание действиям сухопутных войск с отработкой слаженных маневров сразу на нескольких уровнях. В Генштабе ВСУ добавили, что это отвечает стратегии НАТО по созданию более адаптивных сил.

Согласно положению пятой статьи устава НАТО, вооруженное нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на всех и обязывает каждого участника оказать помощь.

Ранее глава МИД Сергей Лавров пообещал сокрушительный ответ России при нападении на нее.