Bild: ВСУ использовали для разведки в Донбассе 30 псов-роботов из Британии

Британская компания Brit Alliance передала украинским войскам около 30 собак-роботов BAD.2. Их уже используют для сбора разведывательных данных на территории Донбасса. Об этом в интервью немецкой газете Bild рассказал глава фирмы Кайл Торберн.

Он пояснил, что роботы находят мины-ловушки, а также проникают в окопы и здания, куда не могут попасть беспилотники.

«Наши собаки-роботы выполняют разведывательные задачи на передовой, снижая риск для солдат. Это не повысило эффективность боевых действий и укрепило моральный дух украинской армии», — заявил Торберн.

По данным журналистов, роботизированные псы получили специальный камуфляж, который сделал их невидимыми для тепловизоров. Благодаря специальным устройствам они передвигаются бесшумно со скоростью до 15 километров в час и способны работать до пяти часов без подзарядки.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о прямом вовлечении властей Великобритании в украинский конфликт. Он пояснил, что командование сил королевства помогает в подготовке военных и диверсионных операций украинских боевиков, а также прямо дает советы украинскому руководству.