ВСУ назвали угрозой распространения супербактерий

Telegraaf: в Нидерландах испугались, что ВСУ будут переносить опасные бактерии

Фото: РИА «Новости»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение в Нидерландах, могут стать переносчиками устойчивых к антибиотикам супербактерий. Статью с предупреждением опубликовала нидерландская газета Telegraaf.

«Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Это отчасти связали с тем, что украинские военные проходят лечение в стране», — отметили в сообщении.

По данным Национального координационного центра распределения пациентов, с начала спецоперации в Нидерландах лечение прошли 143 боевика ВСУ.

В публикации напомнили, что Украина «исторически была щедрее» королевства в назначении антибиотиков, поэтому ее граждане могут стать переносчиками супербактерий.

За 2023 году в Нидерландах зафиксировали пять тысяч случаев заболевания инфекциями, вызванными устойчивыми к антибиотикам бактериями. Часть из них заканчивалась смертельным исходом.

Ранее хакерская группа RaHDit обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ. Так, в рядах украинской армии есть бывший участник Олимпийских игр из Латвии.

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