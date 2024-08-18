ВСУ атакой под Курском решили спровоцировать Россию на ядерный удар

Украина решила спровоцировать Россию на применение ядерного оружия попыткой атаки на Курскую область. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта может закончиться самым печальным образом для украинского государства.

«Если будет вот так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины», — допустил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, на Украине будут очень рады, если Россия применит тактическое ядерное оружие, так как в таком случае у нее не останется союзников.

«Опасность состоит в том, что эта подобная эскалация со стороны Украины — попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия», — сказал белорусский лидер.

Ранее стало известно, что украинские боевики готовят провокации против Курской и Запорожской атомных электростанций. В Росатоме завили, что такой шаг ВСУ станет угрозой всей планете.