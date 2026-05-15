Вступление в БРИКС заинтересовало много стран

Лавров: страны хотят присоединиться к БРИКС, несмотря на давление Запада

Многие страны не потеряли интерес к вступлению в БРИКС, несмотря на давление Запада. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, западные государства, в том числе США, объявили БРИКС едва ли не главным противником прогресса.

«Не вижу падения интереса к БРИКС в результате давления стран Запада. Не вижу снижения интереса, чтобы пополнить ряды объединения как в плане членства, так и присоединения стран-партнеров», — подчеркнул Лавров.

Глава ведомства добавил, что экономика стран-участников БРИКС будет расти быстрее, чем остальных. Он напомнил, что сообщество представляют производителей свыше 40% мирового ВВП.

«По прогнозам, средние темпы роста составят где-то 3,7% против 2,6% общемировых», — заключил глава МИД.

Ранее в США потребовали от ЮАР выйти из состава БРИКС.