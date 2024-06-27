Вступило в силу соглашение России и Узбекистана о строительстве АЭС в республике

«Узатом»: Россия и Узбекистан подписали протокол о возведении АЭС в республике

Фото: РИА «Новости»

Россия и Узбекистан подписали протокол о вступлении в силу соглашения по строительству атомной электростанции в республике. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узатом».

Церемония подписания протокола прошла в Узбекистане 26 июня. Подписи поставили глава дирекции строительства атомной электростанции Агентства по атомной энергии «Узатом» Отабек Аманов и директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО «Атомстройэкспорт» Павел Безруков. Само соглашение о строительстве подписали еще в мае.

Стороны договорились о создании шестиблочной АЭС малой мощности. Первым делом на площадке возведут городок строителей и нужную инфраструктуру. Работы должны стартовать осенью 2024 года.

К концу мая Россия и Узбекистан также прорабатывали вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами.

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