Вступило в силу соглашение России и Узбекистана о строительстве АЭС в республике

Россия и Узбекистан подписали протокол о вступлении в силу соглашения по строительству атомной электростанции в республике. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узатом».
Церемония подписания протокола прошла в Узбекистане 26 июня. Подписи поставили глава дирекции строительства атомной электростанции Агентства по атомной энергии «Узатом» Отабек Аманови директор проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии АО «Атомстройэкспорт» Павел Безруков. Само соглашение о строительстве подписали еще в мае.
Стороны договорились о создании шестиблочной АЭС малой мощности. Первым делом на площадке возведут городок строителей и нужную инфраструктуру. Работы должны стартовать осенью 2024 года.