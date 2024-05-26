Россия построит в Узбекистане станцию с ядерными реакторами и АЭС

В Узбекистане начали работу над созданием медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера. Страна также согласует с Россией параметры контракта по строительству в республике АЭС.

Планы обеих стран на сотрудничество в ближайшее время указали в материалах к визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщило РИА «Новости».

«В проработке — крупные проекты в промышленности, в том числе строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области», — указали в документах.

Газохимический комплекс построят в Бухарской области, а металлургический кластер — на железорудном месторождении «Тебинбулак».

Важным совместным проектом, указал ТАСС со ссылкой на материалы, Россия и Узбекистан сочли сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. Стороны уже занялись согласованием параметров генерального контракта по АЭС. Также идет проработка вопросов сооружения на территории страны станции с малыми ядерными реакторами.

Путин прибудет в Узбекистан с двухдневным визитом 26 мая. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в его рамках планируется подписание ряда документов.