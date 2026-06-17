Вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России в ЕС

В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России в рамках регламента о поэтапном отказе от российских энергоносителей. Документ разместили на сайте Совета ЕС.

Запрет начал действовать с 17 июня. Он затронул краткосрочные контракты, заключенные ровно год назад.

Совет ЕС окончательно утвердил регламент в январе 2026 года. Руководство Евросоюза планирует полностью отказаться от импорта газа из России к концу следующего года.

Не все европейские страны согласились с положениями документа. Словакия и Венгрия оспаривают его в Суде ЕС. Представители этих стран считают, что регламент является по факту санкционным механизмом, поэтому принимать его следует только при единогласном одобрении и по другой правовой процедуре.

Ранее швейцарская компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода «Северный поток — 2» потребовала от суда ЕС отменить регламент.