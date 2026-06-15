Оператор «Северного потока — 2» оспорил решение ЕС об отказе от российского газа

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG — оператор газопровода «Северный поток — 2» — потребовала от суда Евросоюза отменить документ о поэтапном отказе от закупок российского газа. Уведомление появилось в картотеке суда.

Представители Nord Stream 2 AG 27 апреля подали иск к Совету ЕС и Европарламенту с требованием отменить регламент № 2026/261, подразумевающий отказ от поставок углеводородов из России.

В качестве альтернативы оператор потребовал отменить ряд пунктов документа, заявляя, что Евросоюз утвердил его с нарушением надлежащей правовой базы.

Также компания указывает на нарушения принципов равного обращения, свободы предпринимательской деятельности, права на собственность и пропорциональности.

ЕС в январе 2026 года согласовал полный запрет на закупку сжиженного природного газа у России с 1 января 2027 года, а трубопроводного — с 30 сентября 2027-го. За нарушение поставщикам в Европе пригрозили штрафами в 3,5% от годового оборота либо 300% от суммы сделки.

Ранее в МИД назвали сумму потерь ЕС после отказа от российских углеводородов.