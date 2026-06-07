Встречу Зеленского и Мадьяра отложили на неопределенный срок

Запланированную на понедельник встречу украинского лидера Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Будапеште отложили. Об этом сообщило издание HVG со ссылкой на комментарий венгерского МИД.

В ведомстве пояснили, что стороны не договорились о месте и времени проведения переговоров. Понедельник, 8 июня, не согласовали как окончательную дату.

«Переговоры о встрече по дипломатическим каналам с Министерством иностранных дел Украины продолжаются», — заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Венгрии.

По данным HVG, на предстоящей встрече Зеленский и Мадьяр планировали обсудить нормализацию взаимоотношений стран, которые сильно ухудшились за последние годы. Также лидеры планировали обсудить гарантии сохранения прав венгерской общины Закарпатья.

Петер Мадьяр заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским при условии, если переговоры на экспертном уровне по этой теме завершатся на неделе. Он подчеркнул, что это главное условие для снятия вето с евроинтеграции Украины.

В конце апреля бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер выбрал неправильную тактику выстраивания отношений с новым правительством Венгрии. Она подчеркнула, что его поведение вокруг трубопровода «Дружба» ставит в хрупкое положение всю украинскую дипломатию.