Мендель раскритиковала Зеленского после требования Мадьяра по «Дружбе»

Президент Владимир Зеленский избрал неверный дипломатический подход к новому главе правительства Венгрии Петеру Мадьяру. Об этом в социальной сети X заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель.

По ее мнению, Украина находится в хрупком положении из-за поведения Зеленского.

«Лидер раздираемой конфликтом страны ведет рискованную дипломатию на нескольких направлениях, где фатальные риски могут повлечь даже мелкие ошибки», — написала Мендель.

Ранее Мадьяр заявил, что Украине необходимо возобновить транзит топлива по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркивал, что Венгрия в этом вопросе не допустит никакого шантажа в свою сторону.

После этого Зеленский отметил, что Венгрии сначала необходимо вернуть средства, конфискованные по подозрению в отмывании денег.