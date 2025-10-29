Встречу Трампа и Си Цзиньпина перенесли

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет не в Кенчжу, как планировалось ранее, а в южнокорейском городе Пусан. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Переговоры намечены на четверг, 11:00 по местному времени (05:00 по Москве). Причины изменения места встречи в Белом доме не уточнили.

Трамп находится в Южной Корее с визитом 29–30 октября перед саммитом АТЭС, который пройдет в Кенчжу 31 октября — 1 ноября.

Перед переговорами с южнокорейским лидером, Трампу впервые в истории США вручили главную южнокорейскую награду — Большой орден Мугунхва, а также копию золотой короны древнего государства Силла.

Кроме того, власти провинции Северный Кенсан подготовили для Трампа необычные подарки — яблоко с гравировкой его портрета, традиционный наряд ханбок, панно из стали и лунную вазу с изображением президента. Все дары создали местные мастера специально к его визиту.