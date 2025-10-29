Ниже не прогнуться. Южная Корея шокировала подарками Трампу

Губернатор Кенсана подарил Трампу яблоко с его же лицом гравировкой и вазу

Власти крупной южнокорейской провинции Северный Кенсан подарили американскому лидеру Дональду Трампу несколько сувениров. Среди наиболее интересных — яблоко с гравировкой лица президента США, сообщила YTN .

Автором идеи выступил глава провинции Ли Чхоль У. Он рассказал, что гравировка потребовала от мастеров колоссальное количество времени. На нескольких яблоках специалисты изобразили символику АТЭС, этот саммит начнется в Южной Корее 31 октября.

Кроме яблок, Трампу преподнесли лунную вазу, на которой также изображен его портрет, а вместе с ней — традиционный корейский наряд ханбок и панно из стали, выполненное в местной технике. Все дары подготовили мастера региона специально к приезду американского лидера.

Как сообщил губернатор, Министерство иностранных дел рекомендовало вручить подарки от имени местных властей, а не официально от государства.

Все детали предварительно согласовали с посольством США, где инициативу приняли положительно.

От имени президента Южной Кореи Ли Чэ Мена Трампу также передали модель золотой короны древнего государства Силла.

Этот символ выбрали как отражение богатства и могущества — и, по мнению организаторов, он должен прийтись по вкусу главе Белого дома.

В 2023 году Трампа обвиняли в сокрытии дорогих подарков от иностранных властей.