Ниже не прогнуться. Южная Корея шокировала подарками Трампу
Губернатор Кенсана подарил Трампу яблоко с его же лицом гравировкой и вазу
Власти крупной южнокорейской провинции Северный Кенсан подарили американскому лидеру Дональду Трампу несколько сувениров. Среди наиболее интересных — яблоко с гравировкой лица президента США, сообщила YTN.
Автором идеи выступил глава провинции Ли Чхоль У. Он рассказал, что гравировка потребовала от мастеров колоссальное количество времени. На нескольких яблоках специалисты изобразили символику АТЭС, этот саммит начнется в Южной Корее 31 октября.
Кроме яблок, Трампу преподнесли лунную вазу, на которой также изображен его портрет, а вместе с ней — традиционный корейский наряд ханбок и панно из стали, выполненное в местной технике. Все дары подготовили мастера региона специально к приезду американского лидера.
Как сообщил губернатор, Министерство иностранных дел рекомендовало вручить подарки от имени местных властей, а не официально от государства.
Все детали предварительно согласовали с посольством США, где инициативу приняли положительно.
От имени президента Южной Кореи Ли Чэ Мена Трампу также передали модель золотой короны древнего государства Силла.
Этот символ выбрали как отражение богатства и могущества — и, по мнению организаторов, он должен прийтись по вкусу главе Белого дома.
В 2023 году Трампа обвиняли в сокрытии дорогих подарков от иностранных властей.