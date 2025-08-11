Российский лидер Владимир Путин прибудет на Аляску на встречу с американским президентом Дональдом Трампом в качестве победителя. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet.
«Путин в политике больше похож на шахматиста. Его ходы просчитаны. <…> Он анализирует противников и в соответствии с этим определяет стратегию», — отметили авторы издания.
В материале подчеркнули, что главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит не пригласили.
Ранее стало известно о пяти приемах, с помощью которых Путин поставит на колени Украину и Трампа. Главе государства помогает внушительный опыт работы во внешней разведке КГБ.
