Milliyet: Путин прибудет на встречу с Трампом на Аляске как победитель

Российский лидер Владимир Путин прибудет на Аляску на встречу с американским президентом Дональдом Трампом в качестве победителя. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet .

«Путин в политике больше похож на шахматиста. Его ходы просчитаны. <…> Он анализирует противников и в соответствии с этим определяет стратегию», — отметили авторы издания.

В материале подчеркнули, что главу киевского режима Владимира Зеленского на саммит не пригласили.

Ранее стало известно о пяти приемах, с помощью которых Путин поставит на колени Украину и Трампа. Главе государства помогает внушительный опыт работы во внешней разведке КГБ.