Встречу делегаций России и Украины в Ватикане поставили под сомнение

Сообщения о том, что второй раунд возобновившихся переговоров между Россией и Украиной пройдет в Ватикане в середине июня, пока не имеют никакого официального подтверждения. С большей долей вероятности диалог продолжится в Стамбуле. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Он подчеркнул, что единственным верным из сообщения о втором раунде переговоров считает указанные временные рамки.

«Июнь уже не за горами, а раньше новый раунд переговоров не произойдет. Я не исключаю того, что переговоры продолжатся в рамках второго стамбульского процесса: новая встреча снова пройдет в Турции», — заявил Мезюхо.

Политолог напомнил, что первый стамбульский процесс, который сорвала украинская делегация, также проходил в несколько раундов, но к финалу не пришел.

Отвечая на вопрос о включении в разрешение конфликта нового папы римского Льва XIV, собеседник 360.ru отметил, что это вполне возможно.

«С одной стороны, он предложит Ватикан как площадку для переговоров, а также может пойти

на серию двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы выступить коммуникатором», — пояснил Мезюхо.

Он добавил, что Зеленский уже встречался с новым понтификом, поэтому нельзя исключать того, что папа римский может посетить Россию с официальным визитом.

Информацию о том, что второй раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет в Ватикане в середине июня, со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal. Собеседники журналистов пояснили, что президент США Дональд Трамп в ходе общения с европейскими политиками 18 марта заявил, что направит в Ватикан госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.

На следующий день американский лидер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который по итогам диалога объявил о готовности к работе над меморандумом о мирном договоре с Украиной.