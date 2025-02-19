Встреча в Эр-Рияде довела Зеленского до истерики

Встреча российских и американских дипломатов в Эр-Рияде вызвала истерику у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Встреча делегаций России и США, на которой не нашлось места представителям киевского режима, вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения», — рассказал он.

По его словам, украинский лидер разозлился на Белый дом, так как он понял, что перестал быть любимцем Запада. Переговоры в Саудовской Аравии продемонстрировали, что США планируют решать серьезные вопросы без Зеленского, добавил Рогов.

В связи переговорами российской и американской делегаций президент Украины отменил визит в Саудовскую Аравию. Он планировал прилететь в Эр-Рияд 19 февраля, но в итоге перенес поездку на 10 марта. Зеленский также заявил, что надеется принять представителей США в Киеве.