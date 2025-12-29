Встреча Трампа с Зеленским во Флориде завершилась

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде завершилась переходом к видеоконференции с европейскими лидерами. Об этом сообщил в телеэфире министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, чьи слова приводит итальянская газета Corriere della Sera .

По его информации, в видеоконференции также принимает участие премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Италия полностью поддерживает мирную инициативу США.

«У Европы есть важная миссия: мы должны быть едины с США, поскольку мы можем стать ключевым партнером в прекращении конфликта», — заявил Таяни.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине вышли на решающую фазу. По его словам, стороны либо близки к завершению процесса, либо конфликт рискует затянуться, что, как подчеркнул американский лидер, не отвечает интересам ни одной из сторон.