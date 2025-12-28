Трамп объяснил свой звонок Путину перед встречей с Зеленским

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине вышли на решающую фазу, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны либо близки к завершению процесса, либо конфликт рискует затянуться, что, как подчеркнул американский лидер, не отвечает интересам ни одной из сторон. Об этом американский лидер сообщил в ходе общения со СМИ, трансляцию ведет CNBC на своем YouTube-канале.

«Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим… либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого», — сказал он.

На переговорах Трампа и Зеленского, которые проходят в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, обсуждаются и территориальные вопросы. Украинский президент сообщил журналистам, что тема территорий включена в подготовленный украинской и американской командами мирный план из 20 пунктов.

Отвечая на вопрос о возможных уступках, глава Украины не стал давать прямого ответа, ограничившись пояснением, что соответствующие положения присутствуют в документе и будут предметом обсуждения. Трамп, в свою очередь, добавил, что предложенный план предусматривает и значительные экономические возможности для Украины, связанные с будущим восстановлением страны.

Перед встречей Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, этот звонок перед встречей с украинской делегацией нужен для достижения сделки.

Мирный план из 20 пунктов был представлен Киевом 24 декабря. По словам Зеленского, документ уже готов примерно на 90%, однако именно территориальный блок остается одним из самых чувствительных, поскольку позиции Украины и США по нему пока не совпадают.