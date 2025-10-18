Отказ американцев встретить Зеленского в аэропорту назвали сигналом для России

Профессор Дизен: визит Зеленского в США показал, что Tomahawk не отправят в ВСУ

Отказ американской делегации от встречи президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту стал явным признаком того, что Белый дом не передаст ВСУ ракеты Tomahawk. Об этом в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он напомнил, что президент республики прибыл в аэропорт Вашингтона, но там его встретили только собственный экипаж и руководитель офиса Андрей Ермак.

«Это веский признак того, что Tomahawk не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона», — уточнил политолог.

Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп отказался поставлять на Украину дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Знакомые с ходом переговоров источники агентства рассказали, что встреча двух лидеров в Белом доме проходила в напряженной атмосфере.

Американский президент не повышал голос, но вел себя жестко и сделал несколько резких заявлений. Также Трамп дал понять, что делает ставку не на поставки оружия, а на дипломатию.