Встреча Трампа и лидера Сирии аш-Шараа началась в Белом доме

В Белом доме начались переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

По информации Белого дома, встреча двух лидеров проходит в закрытом формате. После окончания переговоров совместной пресс-конференции не будет.

В ходе визита аш-Шараа намерен обсудить с Трампом перспективы присоединения Сирии к международной коалиции по борьбе с ИГ*. Также лидер Сирии планирует поднять вопрос о смягчении санкций.

Ранее Госдеп США исключил аш-Шараа из списка разыскиваемых террористов. Решение приняли после заседания Совбеза ООН, который принял резолюцию о снятии санкций с нового президента и министра внутренних дел Сирии Анаса Хасана Хаттаба. Эти шаги сделали в качестве признания прогресса, отметили в Госдепе.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.