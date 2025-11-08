США исключили президента Сирии из списка разыскиваемых террористов

Госдеп США убрал президента Сирии из списка террористов перед встречей с Трампом

Имя президента Сирии Ахмеда аш-Шараа больше не фигурирует в списке особо опасных террористов. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В ведомстве подчеркнули, что приняли такое решение после заседания Совета Безопасности ООН, который принял резолюцию о снятии санкций с нового президента Сирии и министра внутренних дел страны Анаса Хасана Хаттаба.

«Госсекретарь исключил президента Сирии аш-Шараа, который фигурирует в списке под именем Мухаммад аль-Джавлани, из списка особо опасных глобальных террористов», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что Министерство финансов США также исключило министра внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба из списка международных боевиков.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что эти шаги сделаны в качестве признания прогресса, который продемонстрировало новое руководство страны «после более 50 лет репрессий при режиме Асадов».

В ближайший понедельник президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибудет в Вашингтон для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

По данным агентства Reuters, речь пойдет о начале заключения мирного соглашения между Сирией и Израилем.

США выступают гарантами по сделке и рассчитывают разместить свой контингент на авиабазе в демилитаризованной зоне.