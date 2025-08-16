Встреча Путина с Трампом на Аляске стала самой продолжительной

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стали их самой продолжительной двусторонней встречей. Об этом написало агентство Bloomberg.
Встреча в узком кругу продлилась два часа 45 минут и стала самой продолжительной из всех диалогов Трампа и Путина. Ранее президенты встречались шесть раз. Впервые за 10 лет российского президента пригласили на переговоры в США.
В Анкоридже началась пресс-конференция по итогам переговоров двух лидеров. Встреча с журналистами пройдет в том же здании, где проходили переговоры России и США в формате «три на три». На открытой части узкого состава лидеры не проронили ни слова, Трамп и Путин воздержались от реплик в ответ на вопросы журналистов.
