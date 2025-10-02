Встреча лидеров Евросоюза в Копенгагене зашла в тупик

Состоявшийся в Копенгагене неформальный саммит глав стран Евросоюза оказался безрезультативным. Об этом сообщила газета Politico .

Мероприятие провели на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран. По информации издания, участники саммита только говорили о проблемах, но не предложили никаких решений.

«Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик», — подчеркнула газета.

Лидеры порядка четырех часов обсуждали оборону Евросоюза, но «существенного было мало», а ключевые вопросы остались без ответов.

Ранее в Италии прошел крупный митинг против членства страны в Евросоюзе. На антиглобалистский марш в Риме вышли несколько тысяч человек с национальным флагом, они потребовали выйти из объединения и отправить главу ЕК фон дер Ляйен в отставку.