Тысячи человек вышли на улицы Рима с лозунгами против ЕС

В центре Рима прошел митинг против членства Италии в Евросоюзе. Участники требовали отставки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщило РИА «Новости» .

К антиглобалистскому маршу присоединились несколько тысяч человек с национальным флагом Италии. Они требовали выйти из Евросоюза, чья политика вредит стране, и призвали отправить фон дер Ляйен в отставку.

«Мы не желаем перевооружения. Европейский союз — мачеха Италии, и мы должны дистанцироваться от этого», — сказал член партии «Суверенная и народная демократия» Марко Риццо перед началом мероприятия.

Массовые митинги в середине сентября захлестнули Великобританию. Десятки тысяч человек потребовали остановить поток мигрантов, в том числе легальных. Акции протеста среди прочих спонсировал американский миллиардер Илон Маск.