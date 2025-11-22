Встреча делегаций США и ЕС по Украине прошла в тошнотворном тоне

FT: тон встречи министра Дрисколла с чиновниками ЕС был тошнотворным

Тон встречи делегации Соединенных Штатов с европейскими чиновниками, на которой обсуждали урегулирование украинского кризиса, был тошнотворным. Об этом газете Financial Times сообщил один из высокопоставленных представителей ЕС.

На переговорах американский министр армии Дэниел Дрисколл заявил, что время для мира настало и Вашингтон не собирается проявлять особую гибкость относительно мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.

«Украина находится в очень плохом положении», — сказал он.

Дрисколл добавил, что предложенная Киеву сделка является лучшим, на что страна сейчас может рассчитывать.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин подтвердил получение мирного плана США по Украине.