Вспышку листериоза в США связали с работой биолабораторий

Яровая: вспышки листериоза могли произойти из-за утечек из биолабораторий США

Фото: РИА «Новости»

Вспышки листериоза в США и Канаде, жертвами которых стали два человека, могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий. Об этом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила в беседе с РИА «Новости».

«Одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США», — сказала она.

По словам Яровой, такие выводы она сделала после того, как изучила документальные доказательства, полученные в ходе парламентского расследования. Вице-спикер отметила, что причиной вспышек могут стать прямые эксперименты или утечки.

Она заявила, что граждане США должны потребовать проведения расследования причин резкого распространения вируса и деятельности лабораторий Пентагона.

Ранее стало известно, что в 12 штатах США зафиксировали вспышку листериоза. Ее жертвами два человека. Они отравились колбасными изделиями.

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