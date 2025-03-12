«Вспотел от нервов». Экс-сотрудница Facebook вспомнила встречу Цукерберга с Медведевым

Экс-сотрудница Facebook: Цукерберг очень переживал перед встречей с Медведевым

Основатель Facebook* Марк Цукерберг в 2012 году так нервничал перед встречей с Дмитрием Медведевым, в то время премьер-министром России, что сильно вспотел. Об этом рассказала в своей книге Сара Уинн-Уильямс, работавшая в компании директором по международной политике. Ее слова приводит издание Business Insider .

По ее словам, Цукерберг тогда совершенно не интересовался политикой и странами, кроме родных Соединенных Штатов.

Ранее Медведев предлагал Франции арестовать основателя Facebook*, если власти страны считают основателя Telegram Павла Дурова нарушителем закона. Зампредседателя российского Совбеза счел дело против родившегося в Ленинграде разработчика политическим.

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