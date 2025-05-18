Вспомогательный флот для подлодок с ядерным оружием обновят в Великобритании
Британский Королевский флот планирует обновить стареющий парк вспомогательных судов, включая буксиры для атомных подводных лодок. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
По данным издания, модернизация охватит 24 судна, включая шесть буксиров. Стоимость контракта составляет 850 миллионов фунтов стерлингов — более 1,1 миллиарда долларов. Кроме буксиров, заменят суда, перевозящие персонал между военными кораблями, баржи с боеприпасами, лоцманское судно и танкер для перевозки топлива.
Как пишет газета, все работы будет выполнять нидерландская судостроительная компания Damen.
Ранее мексиканский парусник столкнулся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. В это время на борту судна находились 277 человек. По данным спасательных служб, несколько членов экипажа получили серьезные травмы.