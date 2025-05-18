Вспомогательный флот для подлодок с ядерным оружием обновят в Великобритании

Британский Королевский флот планирует обновить стареющий парк вспомогательных судов, включая буксиры для атомных подводных лодок. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

По данным издания, модернизация охватит 24 судна, включая шесть буксиров. Стоимость контракта составляет 850 миллионов фунтов стерлингов — более 1,1 миллиарда долларов. Кроме буксиров, заменят суда, перевозящие персонал между военными кораблями, баржи с боеприпасами, лоцманское судно и танкер для перевозки топлива.

Как пишет газета, все работы будет выполнять нидерландская судостроительная компания Damen.

Ранее мексиканский парусник столкнулся с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. В это время на борту судна находились 277 человек. По данным спасательных служб, несколько членов экипажа получили серьезные травмы.