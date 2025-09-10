Вся Куба осталась без света

Полный блэкаут произошел на Кубе. Национальная электроэнергетическая система вышла из строя, сообщило издание Cubadebates .

Отключение света произошло 10 сентября в 09:14. Кубинский электрический союз (Unión Eléctrica Cubana) объявил, что национальная электроэнергетическая система не функционирует.

Вероятную причину сбоя назвало Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности. По версии чиновников, отключение могло быть связано с непредвиденным закрытием электростанции Гитерас.

«Процесс восстановления уже начался», — сообщила пресс-служба министерства.

Работа на предприятии, по информации журналистов, встала из-за ложного сигнала о перегреве на автоматической линии электропередачи, который вызвал отключение теплового блока. Около полудня началось восстановление системы электроснабжения в столице.

Ранее на Кубе произошла авария с участием туристического автобуса. Он выехал на обочину и врезался в дорожное ограждение.