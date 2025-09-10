Вся Куба осталась без света
Минэнерго Кубы объявило об отключении национальной системы электроснабжения
Полный блэкаут произошел на Кубе. Национальная электроэнергетическая система вышла из строя, сообщило издание Cubadebates.
Отключение света произошло 10 сентября в 09:14. Кубинский электрический союз (Unión Eléctrica Cubana) объявил, что национальная электроэнергетическая система не функционирует.
Вероятную причину сбоя назвало Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности. По версии чиновников, отключение могло быть связано с непредвиденным закрытием электростанции Гитерас.
«Процесс восстановления уже начался», — сообщила пресс-служба министерства.
Работа на предприятии, по информации журналистов, встала из-за ложного сигнала о перегреве на автоматической линии электропередачи, который вызвал отключение теплового блока. Около полудня началось восстановление системы электроснабжения в столице.
