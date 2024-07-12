Всемирный банк: госдолг США составляет 37,5 триллиона долларов

Размер мирового консолидированного госдолга за прошедший год — более 100 триллионов долларов (свыше восьми квадриллионов рублей). Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда», ссылаясь на расчеты по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В 2023-м мировой госдолг увеличился на 5,8%. Темпы роста опережают глобальную экономику.

Лидером среди кредиторов стали США. Долг страны поднялся до 37,5 триллиона долларов (около трех квадриллионов рублей). На втором месте — Китай. Вслед за ним идет Япония.

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