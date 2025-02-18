Всем недовольна. Парижские консультации по Украине довели Мелони до ручки

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась недовольна как процессом, так и результатами парижских консультаций по Украине. Газета Sole 24 Ore сообщила, что главу кабмина возмутил «антитрамповский» формат встречи и отсутствие лидеров большинства стран ЕС.

В рамках саммита политик выразила мнение, что Соединенные Штаты стремятся к завершению конфликта на Украине, и в интересах Европейского союза поддержать их, а не действовать вразрез.

Кроме того, Мелони отметила, что подобные встречи были бы менее эффективными без участия глав государств, находящихся ближе всего к России.

По мнению итальянского премьер-министра, более подходящим местом для проведения подобных мероприятий был бы Брюссель. Это позволило бы всем странам выразить свою точку зрения, писала итальянская газета La Stampa.

«Мелони считает, что выбранная президентом Франции (Эммануэлем Макроном — прим. ред.) формула саммита неправильна», — сказал один из источников издания.

В Париже 17 февраля состоялся неформальный саммит европейских лидеров, на котором обсуждались вопросы, касающиеся Украины и безопасности в Европе в свете переговоров между Россией и США.

Одним из ключевых вопросов, который поднимался на встрече, была потенциальная отправка западных военных на Украину. Однако по итогам саммита не было опубликовано никакого совместного коммюнике, а президент Макрон не провел пресс-конференцию. Сама Мелони опоздала на встречу почти на час.

Ранее итальянских политиков в Италии возмутила дружба Мелони с американским бизнесменом Илоном Маском. Однако премьер-министр заверила, что их отношения не вызовут конфликта интересов.