«Всех посадим». Аргентинцев поощрят за доносы на погромщиков у конгресса
Аргентина объявила награду за информацию о беспорядках в Буэнос-Айресе
Аргентинское правительство пообещало 10 тысяч долларов за помощь в установлении личностей участников беспорядков, которые прокатились по Буэнос-Айресу 12 марта. Глава государства пообещал «посадить всех погромщиков», сообщила газета Buenos Aires Herald.
Вознаграждение получат те, кто предоставит сведения о людях, нападавших на полицию с палками, камнями и оружием, а также разрушавших имущество в районе манифестации.
Кроме того, награда полагается за любую информацию о возможных новых инцидентах, если они произойдут в ходе очередной акции протеста, запланированной на 19 марта. Пока неизвестно, присоединятся ли к ней футбольные фанаты, разгромившие центр города около недели назад.
Хорошие парни — это те, что в синем. Плохие — сволочи, которые ходят с тряпками на лицах, сжигают машины и угрожают людям, потому что не хотят терять свой коррумпированный бизнес. Вот эти-то люди и должны сесть в тюрьму, и мы их всех туда посадим.
Хавьер Милей
Президент Аргентины
Акция протеста, в которой футбольные фанаты объединились с пенсионерами перед зданием Конгресса Аргентины, закончилась хаосом после того, как полиция открыла огонь резиновыми пулями и применила слезоточивый газ против демонстрантов.
Те в ответ закидали правоохранителей камнями, перегородили улицы баррикадами и подожгли мусорные баки.
Пенсионеры оказались среди наиболее пострадавших от мер жесткой экономии президента Хавьера Милея. Отчет Центра политической экономии Аргентины (CEPA) показал, что в январе 2025 года правительство потратило на пенсии на 19% меньше, чем в январе 2023 года.
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