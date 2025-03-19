«Всех посадим». Аргентинцев поощрят за доносы на погромщиков у конгресса

Аргентинское правительство пообещало 10 тысяч долларов за помощь в установлении личностей участников беспорядков, которые прокатились по Буэнос-Айресу 12 марта. Глава государства пообещал «посадить всех погромщиков», сообщила газета Buenos Aires Herald .

Вознаграждение получат те, кто предоставит сведения о людях, нападавших на полицию с палками, камнями и оружием, а также разрушавших имущество в районе манифестации.

Кроме того, награда полагается за любую информацию о возможных новых инцидентах, если они произойдут в ходе очередной акции протеста, запланированной на 19 марта. Пока неизвестно, присоединятся ли к ней футбольные фанаты, разгромившие центр города около недели назад.