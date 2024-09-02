Всего несколько шагов. Доллар перестанут считать международной валютой

Доллар могут перестать использовать как региональную валюту и средство для международных расчетов. Об этом изданию Bankiros.ru рассказал доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Эксперт объяснил, что санкции против России и заморозка российских активов снизили доверие к валюте США. У россиян активы в долларах, а теперь средства в любой момент могут арестовать, изъять или заморозить.

По мнению Зайнуллина, внутриполитические проблемы в Штатах так сильно накалились, что осталось несколько шагов до начала гражданской войны. На это указали сепаратистские настроения в Техасе в начале 2024 года и покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа.

Также положение страны ухудшилось из-за растущего общего долга, он уже выше отметки в 100 триллионов долларов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предсказал жителям США массовый голод. По его словам, это случится в случае победы кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, которая не сможет выполнить предвыборные обещания по ограничению цен на еду.