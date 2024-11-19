Мазур: в Доме профсоюзов в Одессе сгорели противники майдана из СБУ

В одесском Доме профсоюзов в 2014 году кроме гражданских сгорели выступившие против майдана сотрудники Службы безопасности Украины. Их бывший коллега Александр Мазур сообщил об этом РИА «Новости» .

По его словам, в сгоревшем Доме профсоюзов обнаружили много тел сотрудников СБУ. Мазур сообщил, что они выполняли свои непосредственные должностные обязанности, но попали в ловушку за отказ поддержать госпереворот.

«Их просто слили, их вычислили на майдане, привезли, привели в Дом профсоюзов и там уничтожили. В Доме профсоюзов очень много было сотрудников уничтожено», — сказал он.

Смертельным пожаром окончилось 2 мая 2014 года на площади Куликово поле противостояние националистов и противников майдана. Сторонники переворота загнали оппонентов в Дом профсоюзов и подожгли здание. Погибли более 40 человек.