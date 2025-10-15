Трамп назвал отношения с Путиным хорошими

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на встрече с главой Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме. Запись выступления опубликовали на портале C-Span .

По словам американского лидера, он считал отношения с Путиным «очень хорошими» и, «вероятно, они остаются таковыми». При этом Трамп отметил, что, по его мнению, украинский кризис продолжается из-за действий Москвы, что грозит «обвалом экономики» России.

Общаясь с журналистами, американский президент выразил разочарование тем, что Путин якобы «не хочет останавливать конфликт с Украиной».

Также Трамп упомянул предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского, который состоится 17 октября. По его словам, украинский лидер, вероятно, «попросит ракеты Tomahawk».