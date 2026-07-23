«Все вокруг стало желтым». Очевидица рассказала об аномальной буре в Стамбуле

Сильная буря внезапно накрыла Стамбул в среду, 22 июля. Очевидица рассказала 360.ru, что происходило в турецком мегаполисе.

По словам свидетельницы происшествия, разгул стихии продолжался около 20 минут. Погода испортилась резко: город накрыл ураганный ветер, который принес с собой плотные тучи мелкой желтой пыли. Взвесь моментально окрасила все окружающее пространство в ядовито-желтый цвет.

«Сильный ветер, дождь, который все не начинался, только летящий желтый песок, мелкий. От него все вокруг стало желтым. Ветер действительно очень сильный, деревья гнулись. Хорошо, что буря двинулась к морю», — описала ситуацию женщина.

О мощном шторме в Стамбуле ранее сообщали и турецкие СМИ. Буря повалила деревья в одном из районов мегаполиса и нарушила работу авиагавани.