«Все в наших руках». Болгария отказалась продавать Украине российские реакторы для АЭС

Болгария не станет продавать Украине реакторы российского производства, предназначенные для нереализованного проекта АЭС «Белене». Об этом сообщил вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров.

Он подчеркнул, что развитие ядерной энергетики — правильный путь для страны и населения. В мире растут цены на электроэнергию, мир находится в условиях постоянной энергетической нестабильности.

«И именно поэтому атомная энергия является стабильной и предсказуемой. У нас есть площадка, у нас есть реакторы, у нас есть кадры — все в наших руках», — привело слова Зафирова Болгарское национальное радио (БНР).

Реакторы российского производства — ключевой актив Болгарии и часть ее энергетической независимости, добавил премьер.

Украинский парламентарий Ярослав Железняк в марте сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС.