«Все в наших руках». Болгария отказалась продавать Украине российские реакторы для АЭС
Болгария решила не продавать российские ядерные реакторы Украине
Болгария не станет продавать Украине реакторы российского производства, предназначенные для нереализованного проекта АЭС «Белене». Об этом сообщил вице-премьер Болгарии Атанас Зафиров.
Он подчеркнул, что развитие ядерной энергетики — правильный путь для страны и населения. В мире растут цены на электроэнергию, мир находится в условиях постоянной энергетической нестабильности.
«И именно поэтому атомная энергия является стабильной и предсказуемой. У нас есть площадка, у нас есть реакторы, у нас есть кадры — все в наших руках», — привело слова Зафирова Болгарское национальное радио (БНР).
Реакторы российского производства — ключевой актив Болгарии и часть ее энергетической независимости, добавил премьер.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк в марте сообщал, что президент Владимир Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС.