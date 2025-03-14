Железняк: Зеленский подписал закон о закупке у Болгарии оборудования РФ для ХАЭС

Украина тайно закупит в Болгарии российское оборудование для Хмельницкой АЭС. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил об этом в своем Telegram-канале .

«Президент подписал закон #11392 о покупке российского атомного хлама за один миллиард долларов. Дата 11 марта оказалась „разводом“ для депутатов, которые должны были за это проголосовать», — сообщил он.

Нардеп приложил карточку законопроекта в несении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности, внесенный 2 июля 2024 года. Подписав его, Зеленский разрешил закупку реакторов российского производства.

Болгария передаст Украине оборудование с недостроенной станции «Белене». Переговоры о сделке велись с 2023 года, правительство вело их втайне от парламента. Киевский режим рассматривал два способа оплаты — за счет финансовой помощи США или предоставления доли в Хмельницкой АЭС.