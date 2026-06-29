«Все умрут». Трамп назвал главную угрозу США со времен мировых войн

Американский лидер Дональд Трамп в Truth Social назвал коммунизм главной угрозой для США со времен Первой и Второй мировых войн. По его мнению, эта идеология сегодня опаснее для американского государства, чем нападение на Перл-Харбор или теракты 11 сентября 2001 года.

Глава Белого дома выступает с жесткой критикой левых идей уже второй раз за последние несколько дней, 26 июня он подробно описал механизм привлекательности и последующего неизбежного краха подобной политической системы.

«Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я бы раздавал бесплатную аренду, бесплатное жилье, бесплатную еду, все бесплатно. К сожалению, через два-три года страна, где это происходит, потерпит крах <…> все будут страдать или умрут», — объяснил свою позицию Трамп.

Ранее Трамп показал себя в образе Атланта, который удерживает на плечах весь мир.