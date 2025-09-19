«Все стало оранжевым». В Турции произошел крупный лесной пожар
Крупный лесной пожар разгорелся в районе Аланьи
Крупный лесной пожар произошел в Турции в районе Аланьи. Огонь распространился еще вчера, пламя удалось потушить, рассказали 360.ru очевидцы.
Одна из жительниц Каргыджака, расположенного близ Аланьи, сообщила, что уже утром 19 сентября к тушению огня привлекли вертолеты. Накануне в район ЧП одна за другой отправились скорые.
«Небо заволокло дымом, все стало оранжевым», — рассказала женщина.
По ее словам, местные СМИ сообщили о предшествующем пожару хлопке или взрыве.
«Ветер сегодня был сильный, поэтому очень большой пожар получился. Сейчас небо светлое, но вертолеты до сих пор продолжают летать, тушить. Гари я никакой не чувствую», — добавила очевидица.
Еще один свидетель случившегося сообщил, что пожар уже потушили.
«Это был небольшой лесной пожар. Может быть, большой, не знаю, но в рамках страны, наверное, не самый крупный. Его уже потушили, потому что дыма больше нет, все в порядке», — отметил мужчина.
В России лесной пожар несколько дней назад произошел в Ростовской области. Пять домов получили повреждения.