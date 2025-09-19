«Все стало оранжевым». В Турции произошел крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар произошел в Турции в районе Аланьи. Огонь распространился еще вчера, пламя удалось потушить, рассказали 360.ru очевидцы.

Одна из жительниц Каргыджака, расположенного близ Аланьи, сообщила, что уже утром 19 сентября к тушению огня привлекли вертолеты. Накануне в район ЧП одна за другой отправились скорые.

«Небо заволокло дымом, все стало оранжевым», — рассказала женщина.

По ее словам, местные СМИ сообщили о предшествующем пожару хлопке или взрыве.

«Ветер сегодня был сильный, поэтому очень большой пожар получился. Сейчас небо светлое, но вертолеты до сих пор продолжают летать, тушить. Гари я никакой не чувствую», — добавила очевидица.