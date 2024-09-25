Все руководство партии «зеленых» в Германии ушло в отставку после провала на выборах

Руководство немецкой партии «Союз-90/зеленые» ушло в отставку после провала на выборах в ландтаг, партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер в Бранденбурге и Тюрингии. Об этом сообщила газета Die Welt .

Решение об отставке в партии приняли из-за плохих показателей на выборах в ландтаги трех немецких земель — Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

В Бранденбурге «зеленые» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и остались вне местного парламента. Ситуация в Тюрингии была аналогичной, партия также не прошла в ландтаг. В Саксонии «зеленые» набрали лишь 5,1% голосов. Эти результаты вынудили руководство партии пересмотреть свою стратегию и принять решение об отставке.

В начале сентября партия «Альтернатива для Германии» получила 32 мандата из 88 и одержала победу на выборах в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ