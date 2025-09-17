Все равно виновата Россия: в Польше нашли ответственного за удар F-16 по дому

TWZ: Польша считает Россию виновной в ударе F-16 по жилому дому

Польша хочет обвинить Россию в попадании ракеты с самолета F-16 в жилой дом в городе Выры. Об этом сообщило издание TWZ .

Ракета AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух» серьезно повредила дом, но не взорвалась, поскольку у нее сработали предохранители. Предположительно, ракету выпустили, чтобы сбить один из вторгшихся в воздушное пространство Польши беспилотников.

Поскольку в стране считают, что дроны были российскими, премьер-министр Дональд Туск публично назвал виновной в происшествии Россию.

Накануне Бюро национальной безопасности республики сообщило, что президент Кароль Навроцкий затребовал разъяснений из-за случившегося. По данным спецслужбы, ни его, ни Совет национальной безопасности не проинформировали о происшествии.