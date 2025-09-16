Президент Польши потребовал объяснить данные о попавшей в дом ракете F-16

Навроцкий потребовал объяснить данные об упавшей на дом ракете F-16, а не БПЛА

Президент Польши Кароль Навроцкий запросил у правительства неотложные разъяснения после публикации газеты Rzeczpospolita, которая сообщила, что в дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время ночного налета попали не обломки дрона, а ракета AIM-120 AMRAAM, выпущенная с истребителя F-16. Об этом заявило Бюро национальной безопасности страны в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что ни президент, ни Совет национальной безопасности не были проинформированы о произошедшем.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, со своей стороны, возложил ответственность на Россию, заявив, что ущерб дому в Вырыках «лежит на организаторах провокации». По его словам, расследование продолжается, а окончательные выводы обнародуют позже.

Ранее польские военные сообщали, что в ночь на 10 сентября границу страны нарушили 19 российских дронов, один из которых якобы упал на жилой дом. Однако источники Rzeczpospolita утверждают, что на самом деле повреждения вызвала ракета, выпущенная истребителем, которая не взорвалась из-за сработавших предохранителей.