Все плохо? Духовник Трампа встревожил мрачным сообщением

Так называемый духовный наставник Дональда Трампа Марк Бернс опубликовал в социальной сети X короткое обращение к американскому лидеру. Его комментарий появился на фоне слухов о здоровье президента США.

В сообщении он написал лишь, что молится за президента США. Никакого контекста Бернс не добавил.

Этот пост вызвал резкую реакцию подписчиков религиозного деятеля. В комментариях начали обсуждать, не связано ли обращение с внутренними сложностями в окружении Трампа или его здоровьем.

Марк Бернс известен в США как пастор и телепроповедник. Он стал одним из самых громких религиозных союзников Трампа еще в 2016 году, когда публично поддержал его президентскую кампанию. СМИ называли его «личным пастором» главы Белого дома из-за близких отношений.

Бернс сопровождал Трампа на митингах, публично выступал в его защиту и позиционировал себя как духовный советник семьи.

Пастор также активно участвовал в республиканских съездах и предвыборных мероприятиях, подчеркивая, что видит в Трампе «лидера, избранного Богом».

Публикация Бернса появилась на фоне слухов о проблемах со здоровьем Дональда Трампа. Их подогрело и необычное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса.