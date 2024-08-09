Все пассажиры и члены экипажа рухнувшего самолета в Бразилии погибли

Префектура Виньеду: при падении самолета в Бразилии никто не выжил

Никому из находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ATR-72 в Бразилии не удалось выжить. Об этом сообщил сайт G1 со ссылкой на префектуру города Виньеду.

«Никто не выжил», — констатировали власти города.

Ранее компания Voepass Linhas Aereas, которой принадлежал упавший самолет сообщила о крушении лайнера. В Сети появились кадры в места ЧП: на них самолет кружится вокруг своей оси и затем падает, после чего в небо поднимается черное облако дыма.

Самолет выполнял рейс внутри страны. На борту было 62 человека: 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.