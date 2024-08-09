Более 60 человек находились на самолете, разбившемся в Бразилии

G1: в Бразилии разбился самолет с 62 пассажирами на борту

Фото: Pixabay

В Бразилии разбился самолет, на борту которого было 58 пассажиров и четыре члена экипажа. О крушении сообщили на сайте G1.

Воздушное судно упало в районе Капела в штате Сан-Паулу. Компания Voepass Linhas Aereas, которой принадлежал лайнер, сообщила, что крушение потерпел турбовинтовой самолет ATR-72.

В СМИ опубликовали кадры, предположительно, падения пассажирского лайнера. На кадрах видно, как самолет кружится, а потом падает. В этом месте в небо поднимается густой черный дым.

Официальной информации о пострадавших и причинах крушения пока нет. На месте происшествия работают спецслужбы. Известно, что самолет выполнял внутренний рейс.

Ранее в Приморском край пропал самолет, который позже обнаружили около Лысой горы. Самолет разлетелся на куски, одна из частей повисла на ветвях дерева.

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