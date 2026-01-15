Великобритания и Евросоюз, лелеющие планы о развертывании на Украине своих воинских контингентов, не смогут этого сделать. Все их солдаты погибнут, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала .

«Британцы говорят о развертывании на Украине 7500 военных. <…> А что будет, если случится то, что называется в народе „как гром среди ясного неба“? Кто придет на помощь этим 7500? Никто не придет. Все они погибнут», — выразил он уверенность.

Риттер отметил, что даже если они не погибнут, то каким образом британцы и европейцы намерены провести ротацию. Спустя полгода им придется подготовить такое количество военных для замены, а это тоже проблематично.

По его словам, британские войска едва могут покинуть гарнизон, не говоря уже о боевом развертывании. Не лучше ситуация и в странах Европы.

Кроме того, Риттер уверен, что НАТО скоро распадется из-за планов США оккупировать Гренландию. Крах Европы тоже близок, так как в Вашингтоне уже отказываются обеспечивать безопасность ЕС, а у европейцев нет ни запасного плана «Б», ни шансов, ни возможностей.

Ранее военкор Александр Коц назвал удар «Орешником» по Киеву предупреждением для альянса, чтобы на Западе осознали, что не стоит лезть не в свое дело.