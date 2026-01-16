«Все кончено. Они доминируют». В США заявили о новой гонке вооружений с Россией

Недавнее применение ракетного комплекса «Орешник» утвердило доминирование России над Западом в гонке вооружений XXI века. Такое мнение выразил военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с Эндрю Наполитано на YouTube-канале .

«Все кончено. Мы находимся в разгаре новой гонки вооружений, где Россия обладает всеми преимуществами. У России более современное ядерное вооружение. У России лучшая военная доктрина», — сказал он.

Он добавил, что появление у Москвы такого оружия как «Орешник», стало ключевым преимуществом в обеспечении стратегической безопасности в отношениях с Западом.

Россия показала, что «Орешник» стал базовой составляющей ее ядерного стратегического сдерживания против Европы и США. Ракетный комплекс поставлен на вооружение, российская сторона не намерена сдаваться.

«Сейчас у них явное преимущество. Они доминируют», — объяснил Риттер.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франции и Европе нужно разработать аналог «Орешника». Он напомнил, что страна находится в зоне досягаемости комплекса.